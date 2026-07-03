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В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками, ранены четверо

В центре города Рыльск Курской области произошло ЧП: автомобиль администрации района подорвался на дистанционно управляемом взрывном устройстве. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

Глава района Владимир Ковальчук при взрыве получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Водителем машины был директор хозуправления Сергей Беседин. Он доставлен в Рыльскую ЦРБ с повреждением бедра и ранением живота. Сейчас хирурги проводят экстренную операцию.

Еще двое пострадавших — сотрудники управления культуры и отдела ГО и ЧС — находились рядом со зданием администрации в момент детонации. Они получили осколочные ранения конечностей и акубаротравмы.

Пострадавших оперативно транспортируют в медицинские учреждения. При необходимости врачи организуют перевод раненых в областную больницу Курска для продолжения лечения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Life.ru писал, что этой ночью в Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Информацию подтвердили в региональном оперативном штабе, уточнив, что удар пришёлся по городской территории.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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