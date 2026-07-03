Банду мигрантов-педофилов задержали в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове правоохранители в четверг, 2 июля, задержали трех мигрантов, домогавшихся до детей. Отец 13-летней девочки обратился к организации «Русская община» за помощью после того, как его дочь и ее подруга стали жертвой домогательств со стороны иностранцев.
— Подруга, которая встречалась с узбеком, пригласила ее покататься в его машину, и она согласилась. По пути туда подсели еще двое диких педофилов. Несмотря на требования их отпустить, они силой увезли их на загородный карьер, где намеревались изнасиловать. Чудом девочкам удалось убежать, — говорится в публикации.
«Русская община» установила личности всех участников преступления, задержала двух из них и передала их полиции. Третьего мигранта задержали сами правоохранители. Позднее одного педофила, который жил с 15-летней девочкой, арестовали, говорится в Telegram-канале движения.
В декабре 2025 года в Челябинской области правоохранители задержали 42-летнего жителя Магнитогорска, который с 2012 года караулил маленьких девочек возле школ. Следователи установили его причастность к совершению минимум 13 эпизодов преступлений.