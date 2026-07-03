Банду мигрантов-педофилов задержали в подмосковном Чехове

— Подруга, которая встречалась с узбеком, пригласила ее покататься в его машину, и она согласилась. По пути туда подсели еще двое диких педофилов. Несмотря на требования их отпустить, они силой увезли их на загородный карьер, где намеревались изнасиловать. Чудом девочкам удалось убежать, — говорится в публикации.