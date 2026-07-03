Фантомное производство рыбы выявили под Нижним Новгородом

Признаки фантомной деятельности уполномоченного лица обнаружили на предприятии ООО «Медовик» в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
Нарушения вскрылись 29 июня благодаря непрерывному контролю в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Выяснилось, что на площадке компании оформлялись производственные документы на несколько тонн рыбы, включая навагу, пикшу и белого амура. При этом в качестве сырья использовалась рыба весом всего 3 килограмма.
Выработанную с грубыми нарушениями продукцию успели направить по электронным документам в другие регионы России. В настоящее время запись нарушителя в компоненте «ВетИС. Паспорт» аннулирована навсегда, а ведомство готовит материалы для передачи в МВД по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что фальшивый сыр нашли у нижегородского производителя.