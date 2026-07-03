Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фантомное производство рыбы выявили под Нижним Новгородом

Сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконные махинации с ветеринарными документами на нижегородском предприятии «Медовик».

Признаки фантомной деятельности уполномоченного лица обнаружили на предприятии ООО «Медовик» в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Нарушения вскрылись 29 июня благодаря непрерывному контролю в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Выяснилось, что на площадке компании оформлялись производственные документы на несколько тонн рыбы, включая навагу, пикшу и белого амура. При этом в качестве сырья использовалась рыба весом всего 3 килограмма.

Выработанную с грубыми нарушениями продукцию успели направить по электронным документам в другие регионы России. В настоящее время запись нарушителя в компоненте «ВетИС. Паспорт» аннулирована навсегда, а ведомство готовит материалы для передачи в МВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что фальшивый сыр нашли у нижегородского производителя.