Фантомное производство рыбы выявили под Нижним Новгородом

Выработанную с грубыми нарушениями продукцию успели направить по электронным документам в другие регионы России. В настоящее время запись нарушителя в компоненте «ВетИС. Паспорт» аннулирована навсегда, а ведомство готовит материалы для передачи в МВД по Нижегородской области.