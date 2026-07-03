Киев затянуло сильным смогом и гарью после массированного удара РФ

Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что по Киеву в ночь на 2 июля было выпущено 28 баллистических ракет — рекордное число в рамках одного удара. Министерство обороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, включая завод по производству ракет «Фламинго», Fire Point и дронов «Лютый», в ответ на теракты ВСУ. Мэр столицы Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной за всё время.