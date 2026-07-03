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УФСБ пресекло схему с фиктивными договорами на Борском автопредприятии

В мошенничестве в особо крупном размере подозревается директор АО «Борское пассажирское автотранспортное предприятие».

Источник: Время

УФСБ России по Нижегородской области сообщает о пресечении противоправной деятельности директора АО «Борское пассажирское автотранспортное предприятие», подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что злоумышленник, из корыстной заинтересованности, зная, что организация имеет штат бухгалтерских сотрудников, заключил фиктивный договор на оказание консультативных услуг по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета со сторонним учреждением.

Мужчина подписывал акты фактически не выполненных работ и перечислял денежные средства на счета учреждения. При этом, полученные денежные средства, по договоренности отправлялись на подконтрольные фигуранту банковские счета. В результате предприятию нанесен ущерб в размере 1,5 млн рублей.

СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время Управлением проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Сарове бывший специалист дорожно-эксплуатационного предприятия подозревается в мошенничестве.