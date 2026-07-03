УФСБ пресекло схему с фиктивными договорами на Борском автопредприятии

УФСБ России по Нижегородской области сообщает о пресечении противоправной деятельности директора АО «Борское пассажирское автотранспортное предприятие», подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что злоумышленник, из корыстной заинтересованности, зная, что организация имеет штат бухгалтерских сотрудников, заключил фиктивный договор на оказание консультативных услуг по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета со сторонним учреждением.
Мужчина подписывал акты фактически не выполненных работ и перечислял денежные средства на счета учреждения. При этом, полученные денежные средства, по договоренности отправлялись на подконтрольные фигуранту банковские счета. В результате предприятию нанесен ущерб в размере 1,5 млн рублей.
СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время Управлением проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Сарове бывший специалист дорожно-эксплуатационного предприятия подозревается в мошенничестве.