УФСБ пресекло схему с фиктивными договорами на Борском автопредприятии

Мужчина подписывал акты фактически не выполненных работ и перечислял денежные средства на счета учреждения. При этом, полученные денежные средства, по договоренности отправлялись на подконтрольные фигуранту банковские счета. В результате предприятию нанесен ущерб в размере 1,5 млн рублей.