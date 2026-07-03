В Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ

Как отметил Хинштейн, еще двое сотрудников — начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — в момент взрыва стояли на крыльце здания. «От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Везем их также в Рыльскую больницу. При необходимости отправим в Курск», — добавил он.