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В Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ

В городе Рыльске Курской области автомобиль подорвался на мине, установленной Вооруженными силами Украины. В результате происшествия пострадали глава района и директор управления хозяйственного обслуживания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«День начался не с добрых вестей. Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», — написал Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что за рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. «У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции в Рыльской ЦРБ. После обоих пострадавших доставим в Курскую областную больницу», — заявил он.

Как отметил Хинштейн, еще двое сотрудников — начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — в момент взрыва стояли на крыльце здания. «От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Везем их также в Рыльскую больницу. При необходимости отправим в Курск», — добавил он.

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