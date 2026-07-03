В Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ

«День начался не с добрых вестей. Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», — написал Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что за рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. «У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции в Рыльской ЦРБ. После обоих пострадавших доставим в Курскую областную больницу», — заявил он.
Как отметил Хинштейн, еще двое сотрудников — начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — в момент взрыва стояли на крыльце здания. «От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Везем их также в Рыльскую больницу. При необходимости отправим в Курск», — добавил он.