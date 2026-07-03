Курьер аферистов забрал у московской школьницы драгоценности на 1,5 миллиона

Молодой человек, работавший курьером на мошенников, встретился со школьницей около дома в Поповом проезде и забрал у нее драгоценности на 1,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.