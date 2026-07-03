Курьер аферистов забрал у московской школьницы драгоценности на 1,5 миллиона

Молодой человек, работавший курьером на мошенников, встретился со школьницей около дома в Поповом проезде и забрал у нее драгоценности на 1,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Введенная в заблуждение школьница сложила в сумку деньги и ювелирные украшения матери и отдала их неизвестному у дома в Поповом проезде. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.
Школьница поверила, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Мошенники заверили, что на ее имя неизвестные якобы оформили доверенность. Аферисты потребовали передать украшения, чтобы «аннулировать» документ.
Силовики задержали пособника мошенников в Химках. В его отношении завели уголовное дело. Злоумышленник успел сдать драгоценности в ломбард. Вырученные деньги он перевел кураторам.
До этого аферисты обманули 15-летнего школьника из Москвы. Они сообщили парню, что его родители подозреваются в преступлении. Подросток решил «спасти» близких и передал курьеру драгоценности на пять миллионов рублей. Подозреваемого поймали и возбудили дело.