Нижегородец хотел заработать на криптобирже и отдал мошенникам миллион

26‑летний мужчина за несколько дней лишился 1 079 500 рублей: средства ушли в ходе серии транзакций на криптокошелёк, а вывести их впоследствии не удалось. Осознав, что стал жертвой обмана, нижегородец сразу же подал заявление в правоохранительные органы.