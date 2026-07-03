Нижегородец хотел заработать на криптобирже и отдал мошенникам миллион

Житель Нижнего Новгорода столкнулся с серьёзными финансовыми потерями, пытаясь быстро заработать на криптобирже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
26‑летний мужчина за несколько дней лишился 1 079 500 рублей: средства ушли в ходе серии транзакций на криптокошелёк, а вывести их впоследствии не удалось. Осознав, что стал жертвой обмана, нижегородец сразу же подал заявление в правоохранительные органы.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело — действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Сотрудники полиции напоминают, что торговля на онлайн‑площадках не является надёжным способом увеличить доход и несёт значительные финансовые риски. Чтобы не стать жертвой аферистов, важно внимательно анализировать любые инвестиционные предложения и ответственно подходить к размещению личных сбережений.
Ранее житель Татарстана похитил более 5 млн рублей у кулебакской пенсионерки.