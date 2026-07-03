В Краснодаре задержали нелегальных продавцов бензина: везли 1000 литров АИ-95

Как установили оперативники, заказчика молодые люди нашли через мессенджер. После этого они купили бензин на одной из АЗС в Ростове-на-Дону и направились в Краснодар. В машине сотрудники ОБЭП обнаружили 1000 литров бензина АИ-95, который, по предварительным данным, планировали реализовать на территории Краснодарского края.
В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на фоне сокращения числа работающих заправок и огромных очередей у колонок в Краснодаре стали продавать места в очередях на АЗС.