Во время пожара на улице Емельянова пострадал человек

На окраине Калининграда, на улице Емельянова, случился пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает областное МЧС.
Возгорание случилось 2 июля в 18.53: в пятиэтажном кирпичном доме на третьем этаже в двухкомнатной квартире горела комната и балкон, на четвертом этаже горел балкон. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Пожарные, а на месте работали 20 сотрудников МЧС, спасли одного человека.
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