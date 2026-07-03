ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержанным руководили из Сирии

Как отметили в ведомстве, «в городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации».
Уточняется, что злоумышленник «по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края».
В сообщении ФСБ говорится, что фигурант «провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью». В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был своевременно выявлен и задержан сотрудниками ФСБ России.
После совершения преступления задержанный намеревался выехать в Сирию и присоединиться к террористическим формированиям.
При обыске по месту его проживания изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.