ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержанным руководили из Сирии

В сообщении ФСБ говорится, что фигурант «провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью». В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был своевременно выявлен и задержан сотрудниками ФСБ России.