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ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержанным руководили из Сирии

В Пятигорске задержан уроженец стран Центральной Азии, готовивший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры под руководством куратора из Сирии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Новости Mail

Как отметили в ведомстве, «в городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации».

Уточняется, что злоумышленник «по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края».

В сообщении ФСБ говорится, что фигурант «провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью». В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был своевременно выявлен и задержан сотрудниками ФСБ России.

После совершения преступления задержанный намеревался выехать в Сирию и присоединиться к террористическим формированиям.

При обыске по месту его проживания изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.

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