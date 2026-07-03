Подростки получили серьезные сроки за теракты в Екатеринбурге

Центральный окружной военный суд приговорил пятерых жителей Красноуральска к лишению свободы. По данным следствия, в июле 2024 года пятеро несовершеннолетних, действуя по указанию неустановленного лица и получив за это вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, подожгли вышку сотовой связи в Красноуральске. В результате пожара было уничтожено оборудование на сумму свыше 300 тыс. рублей. Через несколько дней четверо из них предприняли попытку поджечь локомотив на подъездных путях местного предприятия, но были задержаны правоохранительными органами.