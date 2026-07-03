Похищенный владелец кафе получил свободу за солидный выкуп

Уголовное дело возбудили в Волгограде после похищения человека. Владельца одного из местных общепитов удерживали в неволе шесть местных жителей, пока он не переоформил на них свой бизнес и не уплатил солидный выкуп за свою свободу. В настоящее время злоумышленники задержаны. Подробности в материале vlg.aif.ru.
«Серьёзные люди»: владельца кафе заставили отдать 300 тысяч.
События, о которых стало известно только в наши дни, развивались в минувшем апреле. В один из весенних дней владельца одного из волгоградских кафе навестили «серьёзные люди». Мужчины потребовали, чтобы хозяин общепита передал им деньги и переписал на них весь свой бизнес.
Собственник предприятия выполнить требования отказался. Но злоумышленников такой ответ не устроил. Несколько дней спустя они организовали встречу с предпринимателем. Её подробности в интересах следствия пока не разглашаются. Однако известно, что после неё волгоградец был вынужден передать вымогателям 300 тысяч рублей.
Перехватили на парковке: похищенный был вынужден переписать бизнес.
Ещё пару дней спустя владельца кафе остановили на парковке одного из автосервисов, куда он приехал из-за проблем с автомобилем — злодеи явно следили за его передвижениями и не собирались оставлять его в покое.
«Угрожая ножом, подозреваемые потребовали, чтобы мужчина сесть вместе с ними в принадлежащий ему автомобиль и отправился в поездку по городу. При этом фигуранты продолжали угрожать потерпевшему, добиваясь переоформления принадлежащего ему имущества», — рассказывает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
Волгоградец воспринял угрозы себе и своим родным всерьёз. Опасаясь за свою жизнь и безопасность близких, он согласился подписать документы о передаче права собственности на общепит и всё имеющееся там оборудование, стоимость которого эксперты оценивают в более чем 2,5 миллионов рублей.
Оставив свою жертву без бизнеса и имущества, вымогали отпустили его на свободу.
Возбуждено уголовное дело: фигурантов обвиняют в похищении и вымогательстве.
Оказавшись на воле, волгоградец обратился к правоохранителям.
«В результате слаженной работы следователей областного управления СКР и оперативных сотрудников регионального УФСБ участники преступной группы были установлены и задержаны», — сообщает Ирина Багрова.
Устанавливать все обстоятельств преступления будут сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел волгоградского Следкома. Уголовное дело в отношении шестерых местных жителей возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса России. Им инкриминируют похищение человека, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору с угрозой насилия и применением оружия, а также вымогательство с целью получения имущества потерпевшего.
Суд отправил подозреваемых под стражу.