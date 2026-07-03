Бизнес и 2,5 млн. Похищенный владелец кафе получил свободу за солидный выкуп

Уголовное дело возбудили в Волгограде после похищения человека. Владельца одного из местных общепитов удерживали в неволе шесть местных жителей, пока он не переоформил на них свой бизнес и не уплатил солидный выкуп за свою свободу. В настоящее время злоумышленники задержаны. Подробности в материале vlg.aif.ru.