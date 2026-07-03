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Директор Борского АТП арестован за кражу 1,5 млн рублей у предприятия

Руководитель автотранспортного предприятия в Нижегородской области заключил фиктивный договор и выводил деньги через подставную фирму.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении директора автотранспортного предприятия на Бору. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в период с января 2025 по июнь 2026 года руководитель организации, имея в штате собственных бухгалтеров, заключил фиктивный договор на оказание услуг по налогообложению и бухучету с коммерческой фирмой. После этого он регулярно подписывал акты якобы выполненных работ, перечислял деньги на расчетный счет компании и забирал их себе. Сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.

Противоправные действия должностного лица были выявлены следователями Следственного комитета во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на 17-летнего нижегородца завели уголовное дело за пропаганду терроризма.