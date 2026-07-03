Директор Борского АТП арестован за кражу 1,5 млн рублей у предприятия

По версии следствия, в период с января 2025 по июнь 2026 года руководитель организации, имея в штате собственных бухгалтеров, заключил фиктивный договор на оказание услуг по налогообложению и бухучету с коммерческой фирмой. После этого он регулярно подписывал акты якобы выполненных работ, перечислял деньги на расчетный счет компании и забирал их себе. Сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.