Шестеро волгоградцев похитили владельца кафе и отобрали бизнес

По данным следствия, в апреле 2026 года фигуранты пришли к владельцу одного из предприятий общественного питания в Волгограде. Они потребовали отдать им деньги и переписать на них бизнес. Мужчина отказался. Через несколько дней злоумышленники снова встретились с потерпевшим под надуманным предлогом. Они опять потребовали денег, и мужчине пришлось отдать им 300 тысяч рублей.