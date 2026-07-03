В Волгоградской области разбираются в гибели подростка в пруду

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, в необорудованном для купания месте юноша отдыхал вместе с друзьями. В какой-то момент подросток нырнул в воду, однако на поверхности уже не появился. Его тело водолазы обнаружили на глубине шести-семи метров.