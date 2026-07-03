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В аварии катамаранов на сплаве в Свердловской области травмирован пермяк

Спасатели МЧС России помогли эвакуировать туриста.

Житель Перми получил травму после столкновения катамарана на сплаве, сообщает МЧС Свердловской области.

Информация о происшествии на воде потупила 2 июля 2026 года на пункт связи пожарной части города Реж. В районе деревни Сохарёво из-за сильного течения столкнулись 2 катамарана и один из них перевернулся. На острове посреди реки был обнаружен один пострадавший с переломом ноги. Он был эвакуирован и отправлен в больницу.

«В сплаве по реке Реж участвовала зарегистрированная группы в составе 91 человека. Сплав группы был прекращен», — уточнили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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Ведомство напомнило туристам-сплавщикам о необходимости регистрации маршрута, использования спасательных жилетов, соблюдения трезвости, проработки маршрута с учётом погодных условий и опасных участков на воде.

Напомним, в Пермском крае перевернулась лодка с тремя пассажирами, погиб ребёнок.

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