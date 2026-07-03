В аварии катамаранов на сплаве в Свердловской области травмирован пермяк

Информация о происшествии на воде потупила 2 июля 2026 года на пункт связи пожарной части города Реж. В районе деревни Сохарёво из-за сильного течения столкнулись 2 катамарана и один из них перевернулся. На острове посреди реки был обнаружен один пострадавший с переломом ноги. Он был эвакуирован и отправлен в больницу.