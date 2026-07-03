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57-летняя рецидивистка взялась за старое — волгоградку взяли с наркотиками

Женщина уже призналась, что купила наркотик у неизвестных ей лиц через теневой сегмент интернета, чтобы впоследствии заработать на его сбыте.

Полицейские задержали в Волгограде 57-летнюю местную жительницу, которая собиралась продать запрещённое вещество наркозависимому мужчине. Она уже передавала покупателю порошок, который на поверку оказался метадоном.

«Женщину уже привлекали прежде к ответственности, в том числе и за аналогичные преступления. Она призналась, что купила наркотик у неизвестных ей лиц через теневой сегмент интернета, чтобы впоследствии заработать на его сбыте», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, поделившаяся видео.

В настоящее время подозреваемая арестована, ей грозит до 20 лет колонии или пожизненное заключение.

Такое же наказание суд может назначить жителю Ленинского района, который хранил в банке 120 пакетиков готового к продаже кокаина.