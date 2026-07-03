57-летняя рецидивистка взялась за старое — волгоградку взяли с наркотиками

«Женщину уже привлекали прежде к ответственности, в том числе и за аналогичные преступления. Она призналась, что купила наркотик у неизвестных ей лиц через теневой сегмент интернета, чтобы впоследствии заработать на его сбыте», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, поделившаяся видео.