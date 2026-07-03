Слышали крики. Маме одной из пропавших в Туве школьниц позвонила незнакомка

Исчезнувших в Туве подростков Айлану и Амину ищут круглосуточно. Правоохранители, спасатели, водолазы, волонтёры, друзья и коллеги семей девочек метр за метром обследуют предполагаемое место пропажи — берег Енисея, где были найдены телефоны подруг, и саму реку.
Корреспонденту krsk.aif.ru удалось поговорить с мамой Айланы, которая рассказала о деталях поисков и звонке от незнакомой девушки, поступившем на её телефон. Подробности — в нашем материале.
Шум на фоне?
Школьницы Айлана и Амина ушли гулять 1 июля около 18:00 и не вернулись. Близкие девочек пытались дозвониться до них, но подруги не выходили на связь. Тогда семьи обратились к правоохранителям и начали искать пропавших.
«Айлана обычно предупреждает, куда уходит, на звонки тоже всегда отвечает. В тот день мы даже не заметили, как она вышла. Она ушла самостоятельно, когда мы были в огороде. Созвонилась с подругой и пошла. Ранее такого не было. Она у меня домашняя, даже днём не всегда выходит из дома, — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru мама Айланы Мочургай Шомбун, находящаяся сейчас у реки Енисей, где предположительно пропали девочки. — Сегодня на поиски собрались волонтёры, коллеги, друзья, родственники. Сейчас распределимся и будем снова искать».
Женщина отметила, что с тех пор, как на берегу обнаружили телефоны пропавших и один сандалий её дочери, никаких вещей найдено не было. На связь школьницы тоже не выходили. Но поступил звонок от незнакомки.
«Вчера вечером звонила одна девушка, которая рассказала, что нашли подозреваемого — её знакомого. Когда они созванивались по телефону, были слышны крики девочек, но мужчина сказал, что это голоса его сестёр — хотя, у него не должно быть сестёр», — поделилась Мочургай Шомбун.
Телефоны появились на берегу ночью.
Тётя одной из девочек, Розалия Монгуш, рассказала телеканалу «Тува 24» о странном обстоятельстве: когда родственники начали искать исчезнувших подростков и пришли на берег реки, телефонов там не было. Они появились только спустя некоторое время, ночью.
«До девочек гудки весь вечер шли, а в три часа ночи после СМС от полиции с просьбой отозваться телефоны сразу были выключены. Когда мы обнаружили сотовые, они были уже включены и заряжены — значит, кто-то специально выключал телефоны, это нас очень тревожит», — сообщила женщина.
Уйдя на прогулку, школьницы попали на записи камеры видеонаблюдения, установленной на одном из домов. На кадрах девочки в светлых футболках и голубых шортах неспешно идут по улице. С тех пор их больше никто не видел. Ранее подруги любили гулять у одной из городских школ, но были ли они там вечером 1 июля, пока неизвестно.
Родственники считают, что подростки вряд ли могли уйти в опасное место у Енисея самостоятельно и добровольно. Плавать они не умели.
Ищут днями и ночами.
Как рассказала нашему корреспонденту начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Тыва Луиза Намчыл, поиски продолжаются круглосуточно.
«Для этого скоординирована работа беспилотной авиации, инспекторов Центра ГИМС, спасателей МЧС России и региональных спасателей. Координатором поисковых работ является МВД. Одна из отрабатываемых версий — происшествие на водном объекте, поэтому основные усилия у нас сосредоточены на обследовании реки Енисей. Со стороны спасателей привлечены водолазы, подводные работы осложняются плохой видимостью: она составляет около одного метра. Работы водолазов запланированы и на сегодня», — сообщила сотрудница МЧС.
На данный момент обследовано около 40 километров прибрежной зоны и береговой линии. Поисковые работы, в которых задействованы около 140 человек и порядка 40 единиц техники, в том числе 8 плавательных средств и 2 БПЛА находятся на личном контроле начальника ГУ МЧС по Республике Тыва и прокуратуры.
«В поисках участвуют сотрудники МВД, МЧС, Следственного комитета, Росгвардии, прокуратуры, Службы ГО и ЧС, Единой дежурно-диспетчерской службы мэрии г. Кызыла, а также кинологической службы МВД и другие специалисты, волонтёры и родственники пропавших детей», — говорят в региональном МВД.
В школе, где учатся Амина и Айлана, нас проинформировали, что классный руководитель и сотрудники школы также принимают участие в поисках.
По факту безвестной пропажи девочек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На утро 3 июля новых зацепок, которые помогли бы выйти на след девочек, пока нет, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.
Эксперты исследуют мобильные пропавших. Возможно, полученная из телефонов информация поможет ускорить поиски.
Следователи и криминалисты с привлечением сотрудников оперативных служб проводят подворные обходы и осмотры домов, расположенных вдоль береговой линии с целью обнаружения и изъятия видео с камер наблюдения.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Туве представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Мы следим за развитием событий и сообщим о новых деталях поисков школьниц, как только они станут известны.