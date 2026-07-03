Маме одной из пропавших в Туве школьниц позвонила незнакомка

«Айлана обычно предупреждает, куда уходит, на звонки тоже всегда отвечает. В тот день мы даже не заметили, как она вышла. Она ушла самостоятельно, когда мы были в огороде. Созвонилась с подругой и пошла. Ранее такого не было. Она у меня домашняя, даже днём не всегда выходит из дома, — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru мама Айланы Мочургай Шомбун, находящаяся сейчас у реки Енисей, где предположительно пропали девочки. — Сегодня на поиски собрались волонтёры, коллеги, друзья, родственники. Сейчас распределимся и будем снова искать».