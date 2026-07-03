Карантин по бешенству животных ввели в Сергаче Нижегородской области

На территории города Сергача в Нижегородской области ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в указе губернатора от 30 июня. Неблагополучным пунктом с 27 июня признана зона в границах улиц Колхозной, Коммуны, Кленовой, Буденного, Энгельса и Солнечной. Эпизоотическим очагом определена квартира одной из местных жительниц.
На время действия карантина посторонним лицам запрещено посещать очаг заболевания. В самой квартире также нельзя лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, а также снимать шкуры с трупов.
В пределах неблагополучного пункта Сергача запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением зверей. Ограничен их вывоз, кроме случаев отправки на убой или при наличии свежей вакцинации. Кроме того, запрещён отлов диких животных для зоопарков. Ранее аналогичные ограничения установили в Первомайске и селе Новая Слобода Большеболдинского округа.