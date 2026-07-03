Карантин по бешенству животных ввели в Сергаче Нижегородской области

В пределах неблагополучного пункта Сергача запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением зверей. Ограничен их вывоз, кроме случаев отправки на убой или при наличии свежей вакцинации. Кроме того, запрещён отлов диких животных для зоопарков. Ранее аналогичные ограничения установили в Первомайске и селе Новая Слобода Большеболдинского округа.