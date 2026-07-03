В аварии на КАД погибли два человека

Около полуночи на 33-м километре легковой автомобиль KIA столкнулся с грузовиком МАЗ, который выполнял работы по удалению разметки. Удар был такой силы, что легковушка отлетела в отбойник, сообщил «Мегаполис ДТП и ЧП».
Водитель KIA, 42-летний мужчина, и его 35-летняя спутница не выжили — оба сидели спереди, и женщина не была пристегнута. Дети, родившиеся в 2011, 2021 и 2024 годах, ехали без специальных кресел.
Все трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, причем самый младший находится в крайне тяжелом состоянии.