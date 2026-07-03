Версии пропажи Усольцевых проверили журналисты aif.ru, пройдя путем семьи

Журналисты прошли до скалы Мальвинка. Первые километры представляют собой широкую гравийку, которая сужается лишь ближе к цели. Если бы Усольцевы дошли до Камня Желаний и повернули назад, они бы точно не заблудились. Но путь к конечной точке — скале Мальвинка — лежит через опасный курумник (нагромождение остроугольных глыб). Идти туда с плохо ходящим ребенком крайне рискованно. Журналисты сами заблудились у подножия Мальвинки: метки заводили их в круговой маршрут вокруг скалы, а начавшийся ливень еще больше дезориентировал. Корреспондентов через полтора часа блужданий нашли соседи по турбазе. Тем не менее, версия считается маловероятной: родители вряд ли стали бы прыгать по острым камням с пятилетним ребенком на плечах.