Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Версии пропажи Усольцевых проверили журналисты aif.ru, пройдя путем семьи

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года.

За девять месяцев поисков пропавшей в таёжном посёлке Кутурчин семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины — спасатели и волонтеры так и не обнаружили ни одной зацепки. Семья исчезла 28 сентября 2025 года, отправившись на прогулку к местным скалам после отдыха на турбазе.

Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина прошли по маршруту Усольцевых, чтобы проверить самые популярные версии их исчезновения. И вот к каким выводам пришли.

Сразу после пропажи Ирина Усольцева «выпала» из соцсетей за сутки до официального времени исчезновения. Однако журналисты выяснили, что оператор связи, которым пользовалась женщина, физически не ловит в Кутурчинском Белогорье. Это объясняет отсутствие активности в Сети. К тому же ставит местная учительница видела семью вечером 27 сентября у Минской видовки.

Журналисты прошли до скалы Мальвинка. Первые километры представляют собой широкую гравийку, которая сужается лишь ближе к цели. Если бы Усольцевы дошли до Камня Желаний и повернули назад, они бы точно не заблудились. Но путь к конечной точке — скале Мальвинка — лежит через опасный курумник (нагромождение остроугольных глыб). Идти туда с плохо ходящим ребенком крайне рискованно. Журналисты сами заблудились у подножия Мальвинки: метки заводили их в круговой маршрут вокруг скалы, а начавшийся ливень еще больше дезориентировал. Корреспондентов через полтора часа блужданий нашли соседи по турбазе. Тем не менее, версия считается маловероятной: родители вряд ли стали бы прыгать по острым камням с пятилетним ребенком на плечах.

Медведи действительно чувствуют себя хозяевами этих мест и часто заходят в сам поселок, оставляя следы прямо у дорог. Журналисты лично видели медвежий помет рядом с тропой. Однако местные жители категорически отвергают версию нападения, называя ее несостоятельной. По словам кутурчинцев, между людьми и зверями заключен негласный пакт о ненападении — косолапые при встрече всегда убегают. Единственный случай агрессии был связан с жеребенком, которого задрал ночной гость. Кроме того, нападение диких животных неизбежно оставляет следы — вещи или части тел, которых в тайге обнаружено не было.

Окрестности богаты соболем и косулями, поэтому нелегальные охотники там могут быть. Но версия разбивается о специфику местного промысла. Кутурчинский браконьер ходит в лес с петлями, а не с огнестрельным оружием, так как выстрел привлечет внимание егерей. Добивают добычу палкой — бесшумно. Случайно принять людей в яркой одежде за зверя в таком случае невозможно.

Местные жители показали корреспондентам дорогу, неизвестную приезжим. Через километр от поселка основная туристическая тропа имеет ответвление вправо. Оно ведет через покосы и лес напрямую на трассу «Ивановка — Мина». Там Усольцевы могли пересесть в заранее оставленную машину. Эту версию косвенно подтверждает состояние их автомобиля «Шкода»: руль был заблокирован штатным противоугонным механизмом (что делается намеренно перед долгим уходом), но при этом в салоне остались все вещи, включая сумочку Ирины.

В день исчезновения Александра Б., владельца частного дома-юрты возле которого стояла машина Усольцевых и за забором участка которого свидетели уже не видели передвижений семьи, не было в поселке. На звонки журналистов Александр Б. отвечать отказался, заявив лишь, что поднятая вокруг дела суета ему не нужна. Стоит отметить, что Кутурчин находится в полетной зоне G, где взлет и посадку можно совершать без уведомления диспетчеров. А по словам местных, вертолет у него есть. Кроме того, на вертолете в поселок регулярно прилетает другой бизнесмен.

Подробнее о выводах журналистов читайте в финальной серии проекта — «Они живы и далеко». В истории исчезновения Усольцевых поставлена точка >

Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >

Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >

Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >

Часть четвертая — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >

Часть пятая — «Слиняли!» Свидетель точно описал путь Усольцевых по тайной дороге в тайге >

Часть шестая — Путали следы? Aif.ru нашел «место силы» Усольцевых — это шок! >

Часть седьмая — Здесь пил Высоцкий. Свидетель по делу Усольцевых открыл правду о Кутурчине >

Часть восьмая — Опасно? Корреспонденты aif.ru узнали детали маршрута Усольцевых >

Часть девятая — «Вороны не летали». Жители Кутурчина уверены: Усольцевых нет в тайге >

Часть десятая — Увезли на плато Путорана? Усольцевых видели за глухим забором >

Часть одиннадцатая — Тайгу «пропылесосили». В Кутурчине намекают: следы Усольцевых зачистили >