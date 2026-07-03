Версии пропажи Усольцевых проверили журналисты aif.ru, пройдя путем семьи

За девять месяцев поисков пропавшей в таёжном посёлке Кутурчин семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины — спасатели и волонтеры так и не обнаружили ни одной зацепки. Семья исчезла 28 сентября 2025 года, отправившись на прогулку к местным скалам после отдыха на турбазе.
Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина прошли по маршруту Усольцевых, чтобы проверить самые популярные версии их исчезновения. И вот к каким выводам пришли.
Сразу после пропажи Ирина Усольцева «выпала» из соцсетей за сутки до официального времени исчезновения. Однако журналисты выяснили, что оператор связи, которым пользовалась женщина, физически не ловит в Кутурчинском Белогорье. Это объясняет отсутствие активности в Сети. К тому же ставит местная учительница видела семью вечером 27 сентября у Минской видовки.
Журналисты прошли до скалы Мальвинка. Первые километры представляют собой широкую гравийку, которая сужается лишь ближе к цели. Если бы Усольцевы дошли до Камня Желаний и повернули назад, они бы точно не заблудились. Но путь к конечной точке — скале Мальвинка — лежит через опасный курумник (нагромождение остроугольных глыб). Идти туда с плохо ходящим ребенком крайне рискованно. Журналисты сами заблудились у подножия Мальвинки: метки заводили их в круговой маршрут вокруг скалы, а начавшийся ливень еще больше дезориентировал. Корреспондентов через полтора часа блужданий нашли соседи по турбазе. Тем не менее, версия считается маловероятной: родители вряд ли стали бы прыгать по острым камням с пятилетним ребенком на плечах.
Медведи действительно чувствуют себя хозяевами этих мест и часто заходят в сам поселок, оставляя следы прямо у дорог. Журналисты лично видели медвежий помет рядом с тропой. Однако местные жители категорически отвергают версию нападения, называя ее несостоятельной. По словам кутурчинцев, между людьми и зверями заключен негласный пакт о ненападении — косолапые при встрече всегда убегают. Единственный случай агрессии был связан с жеребенком, которого задрал ночной гость. Кроме того, нападение диких животных неизбежно оставляет следы — вещи или части тел, которых в тайге обнаружено не было.
Окрестности богаты соболем и косулями, поэтому нелегальные охотники там могут быть. Но версия разбивается о специфику местного промысла. Кутурчинский браконьер ходит в лес с петлями, а не с огнестрельным оружием, так как выстрел привлечет внимание егерей. Добивают добычу палкой — бесшумно. Случайно принять людей в яркой одежде за зверя в таком случае невозможно.
Местные жители показали корреспондентам дорогу, неизвестную приезжим. Через километр от поселка основная туристическая тропа имеет ответвление вправо. Оно ведет через покосы и лес напрямую на трассу «Ивановка — Мина». Там Усольцевы могли пересесть в заранее оставленную машину. Эту версию косвенно подтверждает состояние их автомобиля «Шкода»: руль был заблокирован штатным противоугонным механизмом (что делается намеренно перед долгим уходом), но при этом в салоне остались все вещи, включая сумочку Ирины.
В день исчезновения Александра Б., владельца частного дома-юрты возле которого стояла машина Усольцевых и за забором участка которого свидетели уже не видели передвижений семьи, не было в поселке. На звонки журналистов Александр Б. отвечать отказался, заявив лишь, что поднятая вокруг дела суета ему не нужна. Стоит отметить, что Кутурчин находится в полетной зоне G, где взлет и посадку можно совершать без уведомления диспетчеров. А по словам местных, вертолет у него есть. Кроме того, на вертолете в поселок регулярно прилетает другой бизнесмен.
Подробнее о выводах журналистов читайте в финальной серии проекта — «Они живы и далеко». В истории исчезновения Усольцевых поставлена точка >
Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >
Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >
Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >
Часть четвертая — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >
Часть пятая — «Слиняли!» Свидетель точно описал путь Усольцевых по тайной дороге в тайге >
Часть шестая — Путали следы? Aif.ru нашел «место силы» Усольцевых — это шок! >
Часть седьмая — Здесь пил Высоцкий. Свидетель по делу Усольцевых открыл правду о Кутурчине >
Часть восьмая — Опасно? Корреспонденты aif.ru узнали детали маршрута Усольцевых >
Часть девятая — «Вороны не летали». Жители Кутурчина уверены: Усольцевых нет в тайге >
Часть десятая — Увезли на плато Путорана? Усольцевых видели за глухим забором >
Часть одиннадцатая — Тайгу «пропылесосили». В Кутурчине намекают: следы Усольцевых зачистили >