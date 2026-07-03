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Следователи ищут записи с камер для поиска пропавших девочек в Туве

Девочки ушли на прогулку вечером 1 июля и не вернулись.

В рамках расследования исчезновения двух школьниц в Кызыле следователи и криминалисты проводят подворовые обходы вдоль береговой линии Енисея. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Тыва.

По данным ведомства, они ищут записи с камер наружного наблюдения, которые могли зафиксировать девочек. Радиус поисков расширяют, а найденные мобильные телефоны школьниц направили на экспертизу.

Напомним, что девочки ушли на прогулку вечером 1 июля и не вернулись. В поисках задействованы полиция, МЧС, волонтёры, водолазы и беспилотники. Обследовано около 30 километров берега.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Поиски продолжаются круглосуточно.

Ранее мы сообщали, что мама пропавшей в Туве девочки получила тревожное сообщение.

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