Следователи ищут записи с камер для поиска пропавших девочек в Туве

В рамках расследования исчезновения двух школьниц в Кызыле следователи и криминалисты проводят подворовые обходы вдоль береговой линии Енисея. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Тыва.
По данным ведомства, они ищут записи с камер наружного наблюдения, которые могли зафиксировать девочек. Радиус поисков расширяют, а найденные мобильные телефоны школьниц направили на экспертизу.
Напомним, что девочки ушли на прогулку вечером 1 июля и не вернулись. В поисках задействованы полиция, МЧС, волонтёры, водолазы и беспилотники. Обследовано около 30 километров берега.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Поиски продолжаются круглосуточно.
Ранее мы сообщали, что мама пропавшей в Туве девочки получила тревожное сообщение.