Подростка и подельницу осудили за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде

Следствие установило, что в сентябре 2025 года девушки получили в сети предложение участвовать в незаконном обороте наркотиков: им надлежало принимать партии запрещённых веществ и организовывать их дальнейшую реализацию. Руководствуясь стремлением к материальной выгоде, фигурантки согласились и приобрели наркотическое средство, планируя распространять его на территории Нижнего Новгорода. Однако реализовать преступный план им не удалось — противоправные действия были своевременно выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.