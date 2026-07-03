Подростка и подельницу осудили за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде оглашён приговор по уголовному делу в отношении двух молодых жительниц города — 16 и 18 лет. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотических средств с применением интернет‑технологий. Информацию об этом распространила пресс‑служба СУ СК России по региону.
Следствие установило, что в сентябре 2025 года девушки получили в сети предложение участвовать в незаконном обороте наркотиков: им надлежало принимать партии запрещённых веществ и организовывать их дальнейшую реализацию. Руководствуясь стремлением к материальной выгоде, фигурантки согласились и приобрели наркотическое средство, планируя распространять его на территории Нижнего Новгорода. Однако реализовать преступный план им не удалось — противоправные действия были своевременно выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
При проведении следственных мероприятий у девушек изъяли крупную партию наркотиков. По решению суда 16‑летняя участница преступления приговорена к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Её 18‑летняя соучастница получила 5,5 лет и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что пожизненный срок грозит нижегородцу за попытку сбыта 2 кг метадона.