Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка и подельницу осудили за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде

Руководствуясь стремлением к материальной выгоде, фигурантки согласились и приобрели наркотическое средство, планируя распространять его на территории Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде оглашён приговор по уголовному делу в отношении двух молодых жительниц города — 16 и 18 лет. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотических средств с применением интернет‑технологий. Информацию об этом распространила пресс‑служба СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года девушки получили в сети предложение участвовать в незаконном обороте наркотиков: им надлежало принимать партии запрещённых веществ и организовывать их дальнейшую реализацию. Руководствуясь стремлением к материальной выгоде, фигурантки согласились и приобрели наркотическое средство, планируя распространять его на территории Нижнего Новгорода. Однако реализовать преступный план им не удалось — противоправные действия были своевременно выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

При проведении следственных мероприятий у девушек изъяли крупную партию наркотиков. По решению суда 16‑летняя участница преступления приговорена к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Её 18‑летняя соучастница получила 5,5 лет и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок грозит нижегородцу за попытку сбыта 2 кг метадона.