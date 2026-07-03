На Кубани тренер давал спортсменке стероиды под видом витаминов

Спортсменка начала сомневаться, что принимает витамины, и обратилась в правоохранительные органы. Экспертиза показала, что препараты содержат оксандролон в количестве 6,86 грамма — почти втрое выше установленной законом нормы. Кроме того, обнаружено 4,90 грамма местанолона, что в два раза больше разрешенного количества.