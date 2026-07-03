Нелегальное производство табака на миллионы рублей выявили в Ростовской области

— Изъяли 48 тонн табака стоимостью более 20 млн рублей и компоненты, необходимые при производстве сигарет, свыше 100 тысяч штук поддельных средств идентификации и компьютерное оборудование для их печати. У участников преступного сообщества обнаружили паспорта граждан Армении, Украины, Грузии, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.