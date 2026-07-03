Житель Самарской области взят под стражу за двойное убийство

Согласно материалам судебного дела, преступление произошло в жилом помещении потерпевшей в с. Красноармейское Самарской области.
Следствие установило, что в ночь с 30 июня на 1 июля 2026 г. фигурант вернулся домой, где проживала его сожительница, которая в это время находилась дома со знакомым. «Обвиняемый на почве ревности взял табурет и нанес множественные удары по голове и туловищу 47-летней сожительнице и ее 44-летнему знакомому», — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.
Мужчина скончался на месте. Потерпевшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось, она умерла несколько позже от полученных повреждений.
Суд, изучив представленные следствием доказательства, избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей определен как 1 месяц 29 суток, то есть до 31 августа 2026 г. включительно. Постановление в законную силу не вступило.