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Морскую мину времен войны нашли у побережья Геленджика

В Геленджике уничтожили 40-килограммовую морскую мину.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Морскую мину времен Великой Отечественной войны уничтожили в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Металлический предмет у побережья Геленджика заметили местные жители. Они сообщили о находке правоохранителям.

Прибывшая группа разминирования ОМОН «Пластун» осмотрела предмет. Оказалось, что это малая противокорабельная мина весом более 40 килограммов, покрытая ржавчиной.

«Взрывотехники с соблюдением всех мер безопасности уничтожили боеприпас», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.