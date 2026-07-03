Два подпольных мясных цеха обнаружили в Воронеже

Работу двух подпольных мясных цехов в Воронеже пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД совместно с местными управлениями ФСБ и Роспотребнадзора. Мясная продукция предназначалась для продажи в точках быстрого питания города и области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России в пятницу, 3 июля.