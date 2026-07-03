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Два подпольных мясных цеха обнаружили в Воронеже

Продукция предназначалась для продажи в точках быстрого питания города и области.

Источник: АиФ Воронеж

Работу двух подпольных мясных цехов в Воронеже пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД совместно с местными управлениями ФСБ и Роспотребнадзора. Мясная продукция предназначалась для продажи в точках быстрого питания города и области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России в пятницу, 3 июля.

Один из цехов, оснащённый складом, находился в Ленинском районе. Там из оборота изъяли более 30 тонн мясных бобин с поддельными штампами. Во втором подпольном цехе в Левобережном районе обнаружили механический прибор и ещё 2,7 тонны немаркированного сырья.

Нелегальную деятельность обеих площадок полностью приостановили. Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки (ст. 171.1 УК РФ).

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