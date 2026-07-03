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Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пять человек погибли, 18 пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьёт по гражданским объектам», — написал он на платформе «Макс».

Он отметил, что пострадавшие продолжают поступать. Токмакская центральная районная больница развернула дополнительные операционные.

Власти сформировали штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.

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