Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке

«Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьёт по гражданским объектам», — написал он на платформе «Макс».
Он отметил, что пострадавшие продолжают поступать. Токмакская центральная районная больница развернула дополнительные операционные.
Власти сформировали штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.
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