Интерпол объявил в розыск подозреваемую в организации взрыва в Монако

Как следует из базы данных Интерпола, разыскивается 39-летняя Анастасия Березовская. Запрос на её розыск поступил от Монако. Она подозревается в покушении на убийство, совершённом в общественном месте с применением взрывного устройства.
Инцидент произошёл 29 июня в подъезде жилого дома в Монако. По данным телеканала BFMTV, среди трёх пострадавших оказался Вадим Ермолаев, являющийся гражданином Кипра. Ранее СМИ включали его в перечень наиболее состоятельных предпринимателей Украины. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.
Прокуратура Монако возбудила уголовное дело по факту произошедшего, квалифицировав его как «покушение на убийство». Как сообщала Le Figaro со ссылкой на источники, следователи придерживаются версии о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к данному преступлению. По информации издания Comments.ua, СБУ могла организовать покушение на Ермолаева с целью установления контроля над связанными с ним кол-центрами в Днепропетровске, а также над более широкими теневыми бизнес-процессами в городе и предотвращения его возможного вмешательства в политику в будущем.