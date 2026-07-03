Интерпол объявил в розыск подозреваемую в организации взрыва в Монако

Прокуратура Монако возбудила уголовное дело по факту произошедшего, квалифицировав его как «покушение на убийство». Как сообщала Le Figaro со ссылкой на источники, следователи придерживаются версии о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к данному преступлению. По информации издания Comments.ua, СБУ могла организовать покушение на Ермолаева с целью установления контроля над связанными с ним кол-центрами в Днепропетровске, а также над более широкими теневыми бизнес-процессами в городе и предотвращения его возможного вмешательства в политику в будущем.