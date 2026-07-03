43-летний байкер разбился в Воронежской области

Вечером 2 июля в Верхнехавском районе Воронежской области насмерть разбился в ДТП 43-летний байкер. Мужчина ехал по улице Привокзальной на мотоцикле «Хонда» и не справился с управлением. Мотоцикл выехал с дороги и врезался в столб. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.