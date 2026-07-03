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43-летний байкер разбился в Воронежской области

Мужчина на мотоцикле «Хонда» погиб в воронежском селе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 июля в Верхнехавском районе Воронежской области насмерть разбился в ДТП 43-летний байкер. Мужчина ехал по улице Привокзальной на мотоцикле «Хонда» и не справился с управлением. Мотоцикл выехал с дороги и врезался в столб. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

По данному факту аварии проводится полицейская проверка.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 73 ДТП, из которых 42 — в Воронеже. В 6 авариях пострадали 5 человек, один человек погиб.

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