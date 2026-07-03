Журналисты прошли по маршруту Усольцевых и обратили внимание на одну странность

Журналисты выдвинули версию об искусственном сокрытии следов пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщили репортеры aif.ru, лично отправившиеся по следам семьи.
Корреспонденты издания обратили внимание на аномальную чистоту маршрута, по которому ежегодно проходят сотни путешественников. По их словам, местность выглядела так, будто ее тщательно обработали уборочной техникой — найти следы присутствия людей было практически невозможно.
«Тайгу будто пылесосом почистили», — поделился впечатлениями корреспондент издания.
Из всех возможных следов от туристов группа обнаружила лишь пару старых окурков и яичную скорлупу, что, как они решили, совершенно нетипично для активного туристического направления.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года. В начале лета их поиски были возобновлены.
Самих людей до сих пор не обнаружили, но поисковикам удалось найти вещи, которые проверят на принадлежность Усольцевым. Среди них и часть палки для скандинавской ходьбы.