В Ростовской области гендиректора фирмы поймали на мошенничестве с кредитом

По версии следствия, с июня по октябрь 2025 года генеральный директор коммерческой организации знал о наличии у предприятия задолженности перед поставщиками и предоставил в банк ложные бухгалтерские документы. В итоге он незаконно получил кредит на 6 млн рублей и потратил все по своему усмотрению.