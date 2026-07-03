В Очёрском округе экскаватор оборвал провода ЛЭП

Обрыв проводов ЛЭП зафиксирован в Очёрском округе, сообщают энергетики.
Информация об отключении электропередачи на ЛЭП 10 кВ поступил в диспетчерскую службу пермского филиала «Россети Урал». Причиной аварии на сетях оказался обрыв двух проводов при проведении несогласованных работ машинистом экскаватора. По счастливой случайности он не пострадал.
Указанная ЛЭП обеспечивает электроснабжением населённые пункты Мокрушино, Меновщики, Семёново и Нововознесенск. Ремонтные бригады уже восстановили подачу электроэнергии. По поводу инцидента энергетики обратились в полицию, сообщили в пермском филиале «Россети Урал».
Специалисты компании рассказали об установленных охранных зонах по обе стороны от проводов ЛЭП. Для линий электропередач 6−10 кВ это расстояние составляет 10 метров. В охранной зоне запрещены любые действия, которые могут сказаться на безопасной и бесперебойной работе энергообъектов.
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