В Очёрском округе экскаватор оборвал провода ЛЭП

Специалисты компании рассказали об установленных охранных зонах по обе стороны от проводов ЛЭП. Для линий электропередач 6−10 кВ это расстояние составляет 10 метров. В охранной зоне запрещены любые действия, которые могут сказаться на безопасной и бесперебойной работе энергообъектов.