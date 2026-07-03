ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя BMW и Renault на МКАД в Минске

Ранее мы собрали, куда сходить 3 июля 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси. Также мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2026 года.