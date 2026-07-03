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ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя BMW и Renault на МКАД в Минске

Жесткое ДТП случилось с тремя автомобилями на МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя BMW и Renault на МКАД в Минске. Подробности приводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, вечером в четверг, 2 июля, в районе 39-го километра кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение двух автомобилей: Renault и BMW 320d.

Через некоторое время 34-летний водитель, находившийся за рулем BMW 525d, отвлекся от управления и врезался в машину Renault, которая от удара столкнулась с BMW 320d.

62-летний и 23-летний водители Renault и BMW 320d, которые в момент ДТП находились между своими автомобилями, были доставлены в больницу для обследования. Также в медучреждение попал водитель BMW 525d.

Кстати, в Минске движение на одной из центральных улиц закроют на 2,5 года.

А вот что случилось под Новогрудком, где автомобиль сорвался с обрыва в реку.

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