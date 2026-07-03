В Мишкинском районе Башкирии утонул 12-летний мальчик

В деревне Баймурзино Мишкинского района в пруду утонул 12-летний мальчик, сообщает МЧС Башкирии.
Тело ребенка уже извлекли из пруда.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся оперативно-следственные мероприятия. С родственниками ребёнка работает психолог», — уточнили в МЧС.
Место, где произошёл несчастный случай, не оборудовано для купания.
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