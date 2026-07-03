Пьяный водитель оклеветал полицейских и получил срок под Волгоградом

Суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, на три года его лишили права управлять автомобилем. А саму машину «ВАЗ 21213» конфисковали и обратили в собственность государства.