Жительница Эвенкии заметила лесной пожар и забила тревогу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Женщина живет в поселении Тутончаны, позвонила спасателям и рассказала: она и соседи видят огонь в лесу. Боятся, что огонь придет к ним.
Начальник караульной смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по краю стал общаться с нею. Спросил, проводилась ли опашка поселения. Посоветовал на всякий случай собрать все документы и в случае необходимости переплыть на лодках реку.
А в это время уже собирался отряд лесных пожарных. При первой же возможности 13 человек на вертолете МИ-8 вылетели из Байкита в заданную точку. Еще 17 человек будет переброшено вскорости.
Как сообщили в МЧС, в 16 часам по местному времени опасности населенному пункту нет. Десантники-пожарные прокладывают противопожарные полосы, обрабатывают кромку. В случае необходимости лесопожарную группировку усилят.