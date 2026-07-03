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Жительница Эвенкии заметила лесной пожар и забила тревогу

После сигнала бдительной северянки на место лесного пожара направили десант.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Эвенкии заметила лесной пожар и забила тревогу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Женщина живет в поселении Тутончаны, позвонила спасателям и рассказала: она и соседи видят огонь в лесу. Боятся, что огонь придет к ним.

Начальник караульной смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по краю стал общаться с нею. Спросил, проводилась ли опашка поселения. Посоветовал на всякий случай собрать все документы и в случае необходимости переплыть на лодках реку.

А в это время уже собирался отряд лесных пожарных. При первой же возможности 13 человек на вертолете МИ-8 вылетели из Байкита в заданную точку. Еще 17 человек будет переброшено вскорости.

Как сообщили в МЧС, в 16 часам по местному времени опасности населенному пункту нет. Десантники-пожарные прокладывают противопожарные полосы, обрабатывают кромку. В случае необходимости лесопожарную группировку усилят.

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