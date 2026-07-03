Уличенный в многомиллионных тратах замглавы РПН Галушкин ожидает суда в рабочем кресле

Напомним, Александру Галушкину вменяют нарушение антикоррупционных запретов в связи с приобретением им в период с ноября 2023 по декабрь 2024 года двух квартир в Волгограде и автомобиля Toyota RAV 4 2023 года выпуска. Общая стоимость этого имущества составила 15 775 000 рублей. Квартиры расположены по ул. им. Кортоева (57,6 кв.м) и бульвару им. 30-летия Победы (45,8 кв.м).