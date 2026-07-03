Бастрыкин взял под контроль дело женщины из Воронежа, ударившей ребенка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании дела в отношении жительницы Воронежской области. Поводом для проверки стали сообщения в интернете: на видео попал момент, как женщина бьет ребенка, а также появилась информация о том, что она может пользоваться поддельной справкой об инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 3 июля.