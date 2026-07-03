Двух нижегородок признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении 16 и 18-летних девушек. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.
Осенью 2025 года две девушки согласились распространять наркотики на территории Нижнего Новгорода и уже приобрели их, но правоохранителям удалось пресечь преступные действия.
16-летнюю нижегородку суд приговорил к 3,5 годам воспитательной колонии, а совершеннолетнюю — к 5,5 годам исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что нижегородская полиция задержала водителя-наркосбытчика.