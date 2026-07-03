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В Ленинградской области ищут убийцу 12-летней девочки

СК: в Ленинградской области ищут подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Устанавливается подозреваемый в убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщает СК РФ.

Местонахождение девочки было неизвестно с четверга, в тот день она ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и не вернулась.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка.

говорится в сообщении

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы.