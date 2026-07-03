Карманников из метро Петербурга отправили в колонию

— Один из фигурантов получил шесть лет колонии общего режима, двое других — пять с половиной лет. Один из них отправится в колонию строгого режима как рецидивист. Создатель и глава группы умер до вынесения приговора, его дело прекратили, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.