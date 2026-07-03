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ТАСС: ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке двумя беспилотниками типа Baton

Погибли пять человек.

Источник: Reuters

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Украинские вооруженные формирования ударили по городскому рынку в Токмаке Запорожской области двумя беспилотниками типа Baton, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Ранее губернатор Евгений Балицкий заявил о пятерых погибших и 18 пострадавших мирных жителях.

«ВСУ нанесли целенаправленные удары по рынку в разгар дня двумя ударными беспилотниками типа Baton», — сказали в оперслужбах.

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