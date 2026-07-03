ТАСС: ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке двумя беспилотниками типа Baton

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Украинские вооруженные формирования ударили по городскому рынку в Токмаке Запорожской области двумя беспилотниками типа Baton, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
Ранее губернатор Евгений Балицкий заявил о пятерых погибших и 18 пострадавших мирных жителях.
«ВСУ нанесли целенаправленные удары по рынку в разгар дня двумя ударными беспилотниками типа Baton», — сказали в оперслужбах.
Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.Читать дальше