В Мурманске арестовали двух женщин, похитивших 13-летнюю девочку

Как установило следствие, 16 июня возле одного из домов по проезду Бабикова в Мурманске обвиняемые подкараулили на улице 13-летнюю дочь мужчины, занимающегося частной медицинской практикой, и насильно посадили ее в арендованный автомобиль. Затем с мобильного телефона девочки они отправили отцу сообщение с требованием выкупа в 25 миллионов рублей.
Фигурантки доставили ребенка в частный дом, где связали ее, а позднее поместили в багажник автомобиля. Узнав о том, что родственники потерпевшей обратились в правоохранительные органы, обвиняемые отпустили девочку, однако в кратчайшие сроки были задержаны.
«Следственными органами СК России по Мурманской области предъявлено обвинение 17‑летней и 51‑летней местным жительницам в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а”, “д”, “з” части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений)… По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.