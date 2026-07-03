В Мурманске арестовали двух женщин, похитивших 13-летнюю девочку

Как установило следствие, 16 июня возле одного из домов по проезду Бабикова в Мурманске обвиняемые подкараулили на улице 13-летнюю дочь мужчины, занимающегося частной медицинской практикой, и насильно посадили ее в арендованный автомобиль. Затем с мобильного телефона девочки они отправили отцу сообщение с требованием выкупа в 25 миллионов рублей.