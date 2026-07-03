Пермских сплавщиков спасли сотрудники МЧС Свердловской области

Туристов из Пермского края, сплавлявшихся по реке Реж, пришлось вызволять местным спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.
Возле деревни Сохарево проходил сплав туристической группы. Из-за сильного течения два катамарана столкнулись, и один из них перевернулся. Сплавщиков понесло течением.
О случившемся сообщили в МЧС. На место выехали сотрудники 223 пожарно-спасательной части. При осмотре берегов они нашли на острове посреди реки одного из туристов. У него была сломана нога.
Пострадавшего сумели вытащить в безопасное место, а затем отвезли в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сплав всей тургруппы прекращен.
Власти Свердловской области просят всех любителей активного отдыха на время воздержаться от сплавов по рекам: из-за дождевого паводка уровень воды очень высок и это опасно при плавании.