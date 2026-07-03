Бастрыкин взял под контроль расследование гибели 11-летнего мальчика на водохранилище в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование трагедии на Воронежском водохранилище. Об этом 3 июля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Напомним, 2 июля, накануне своего 12-летия, местный мальчик погиб под катером посреди акватории «дикого» пляжа неподалеку от санатория имени Горького. Водитель судна скрылся с места происшествия, но на следующее утро подозреваемого задержали.